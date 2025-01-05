Gaziantep FK: 2-2

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İSTANBUL, Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golleri 7 ve 41'inci dakikalarda Nuno da Costa'dan gelirken, konuk takımın gollerini 9'uncu dakikada David Okereke ve 83'te Halil Dervişoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 21'e, Gaziantep FK ise 22'ye çıkardı.