Gaziantep FK, Alanyaspor\'a 1-0 Yenildi

Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Coredon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BU ŞEHİRDEKİ MİSYONUMU TAMAMLADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, taraftarın maç içerisindeki istifa çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnan, Gaziantep'teki misyonunu tamamladığını düşündüğünü ve kulüp başkanı ile bu konuda görüşeceğini ifade ederek,"Önce şunu söylemek istiyorum. Geçen sene bu görevi kabul ettiğimde çok zor bir dönemdi. Önemli insanlar ile tanıştım. Ama bunun bir risk olduğunu söylediler. Her ne kadar değer verdiğim insanlar tersi bir görüş beyan etse ben böyle davrandım. Geldim önemli işler başardık. Seneye çok zor şartlar altında başladık. Bunu açık yüreklilikle söyledim. Tüm sorumluluğu kendim aldım. Tüm transferleri de ben izledim. En düşük maaş bütçeli takım olarak kümede kalmayı garantilemiş bir takım olarak bir maç kazansak UEFA oynayabilecek iken bu büyük bir işti. Ancak dediğim gibi futbolda inişler çıkışlar olabilir. Üzgünüm taraftarın göstermiş olduğu tepkiler bizi üzüyor. Tabi kırılmıyorum ama üzülüyorum. Sevginin bittiği yerde umutlar yeşermiyor maalesef. O yüzden başkanımızla görüşeceğim. Bir şekilde buradaki misyonumu tamamlandığımı düşünüyorum. Bu şehri çok seviyorum. İnsanları ve taraftarları çok seviyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen güzel işler yaptık. Ne olacağını yarın göreceğiz sizinle de paylaşırız"dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise,kendiler için zor bir maç olduğunu ifade ederek," Yine bizim için zorlu bir maç oldu. Son maçlardaki gibi iyi başladık ama zor bir hale geldi. Bir iki tane geçiş oyununda iyi ortalar yaptık ama sonuçlandıramadık. İlk 20 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyon aradık ve fırsatlar bulduk. Daha sonra bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik ve oyundan düştük. Rakip takım bu yüzden baskımızı kırdı. İlk yarının 2'inci bölümünde daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. 15'inci dakikadan ilk yarının sonuna kadar bizim için zor bir maç oldu. Bu bölümde Gaziantep takımı da çok iyi oynadı. Burada bu sonuçla gol yemeden devre arasına girmemiz bizim için çok önemliydi. Devre arasında neyi yapabileceğimizi konuştuk. Oyunculara bir özgüven mesajı ilettik. Daha sonra ikinci yarıya iyi başladık ve golü de bulduk. Daha sonra oyunu bizim kontrol ettiğimizi söyleyebilirim Gaziantep'in net pozisyonları olduğunu söyleyemem. Tabi biz bu bölümde defans yaptık önde olduğumuz için skoru koruma düşüncesi ile çekildik. Gaziantep'in kalesine çok geldik bir gol daha bulabilirdik. Böyle bir süreçte her zaman iyi oynamak mümkün olmayabiliyor. Genel olarak oyuncularımın iyi oynadığını düşünüyorum ve tebrik ediyorum. Biz bir şekilde oyunun ruhu ile devam etmek istiyoruz. Her hafta oyunumuzun daha iyi olacağını düşünüyoruz ve savaşmamız gerektiğini biliyoruz. Şu an ligte kalmamız bizim elimizde puan almaya devam edersek ligte kalırız. Bu süreçte rakiplerin skorlarına değil kendi oyunumuza bakmamız lazım" dedi.