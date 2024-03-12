Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Gaziantep FK, Beşiktaş\'ı 2-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek sahasında 9 maç sonra galip geldi. Bu galibiyetle küme düşme hattından çıkan Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Rumen santrfor Denis Dragus ise Beşiktaş maçında attığı golle gol sayısını 11'e çıkardı.

12.03.2024 12:32
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikten sonra evinde oynadığı maçlarda MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'e yenildi, Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor, Mondihome Kayserispor ve Yılport Samsunspor ile berabere kaldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında galibiyetle sahasındaki 9 maçlık kazanamama serisine son verdi.

Küme düşme hattından çıktı

Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de küme düşme hattından çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 31 puanla ligde 15. sıraya yükseldi.

Teknik direktör Selçuk İnan galibiyetle başladı

Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra Selçuk İnan göreve getirilmişti.

Dragus gol sayısını 11'e çıkardı

Bu arada Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, skorer performansını Beşiktaş karşısında da sergiledi.

Rumen futbolcu, Beşiktaş müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı.

5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ, Bikel, Bakata, Nita ve Ertuğrul Ersoy, sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika

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