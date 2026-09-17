Gaziantep FK\'da Abena, Kocaelispor maçının kritik olduğunu söyledi

SÜPER Lig takımlarından Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Myenty Abena, "Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaeli maçı bizim için daha önemli gerçekten. Çünkü aramızda sadece bir puan fark var" dedi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ligin 6'ıncı haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman öncesi defans oyuncusu Myenty Abena basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezondaki başarısını takım arkadaşlarına borçlu olduğunu söyleyen Abena, "Bu performans gerçekten çok iyi ama takım olmadan bunları başarmak çok mümkün değil. Bu performansı ben takım arkadaşlarıma, yanımdaki, önümdeki oynayan arkadaşlarıma borçluyum. Çünkü futbol sonuçta kolektif bir oyun, beraber oynuyorsunuz, grup halinde oynuyorsunuz. O yüzden sadece ben değil, takım arkadaşlarımın performansı da gerçekten çok iyi. Özellikle bireysel olarak seviyemiz de çok arttı, kalitemiz de çok arttı. O yüzden takım arkadaşlarım adına da çok mutluyum"dedi.

'BİR PUAN FARKININ OLMASI BU MAÇI DAHA ÖNEMLİ HALE GETİRİYOR'

Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Abena, Fenerbahçe maçının önemli olduğunu fakat Kocaelispor maçının aradaki bir puanlık farktan dolayı daha da önemli olduğu vurguladı. Maçı kazanacak güce sahip olduklarını belirten Abena, "Kocaelispor gerçekten iyi bir takım, iyi bir ambiyansları var, iyi bir taraftarları var. Geçen sene zaten orada oynamıştık biliyoruz. Geçen sene oynadığımız maçı kaybetmiştik. Bizim de tabii ki geliştirmemiz gereken taraflarımız var. Maça fazla zamanımız yok ama şu kısa zaman içerisinde odaklanmamız lazım. Zaten takımımızın da buna adapte olabileceğini düşünüyorum. Bunu başaracak güce de sahibiz. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaeli maçı bizim için daha önemli gerçekten. Çünkü aramızda sadece bir puan fark var. O yüzden bir puan farkının olması bu maçı daha önemli hale getiriyor. Tabii rakibimiz dediğim gibi atletik bir takım, iyi bir takım ama biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız" dedi.