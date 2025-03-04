Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Kazandı

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor'u ile karşılaştı. Gaziantep Stayumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Karasu yönettti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 52 ve 78'de Ammanuel Boateng ve 90+4'te David Okereke kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 65 dakikada Tayfun Bingöl'den geldi. Eyüpsor'da Caner Erkin 90+9'da kırmızı kart gördü.