Gaziantep FK futbolcuları, Şahinbeyli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Gaziantep FK futbolcuları, Şahinbeyli öğrencilerle buluştu

Gaziantep FK futbolcuları, Şahinbeyli öğrencilerle buluştu

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale gezi bilgilendirme toplantısında Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları ile öğrencileri buluşturdu.

03.10.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
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Şahinbey Belediyesi, Çanakkale gezi bilgilendirme toplantısında Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları ile öğrencileri buluşturdu. Gaziantep FK futbolcuları, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçına öğrencileri de davet etti.

Şahinbey Belediyesi, tarihi ve kültürel gezilerle öğrenciler ve vatandaşları, Çanakkale'nin milli ve manevi önemini yerinde deneyimleme fırsatı sunuyor. Belediye imkanlarıyla bugüne kadar toplam 218 bin 327 öğrenci ve vatandaşı Çanakkale'ye götürüldü.

Gaziantep FK futbolcuları Şahinbeyli öğrencilerle buluştu

Önümüzdeki süreçte yapılmaya devam edecek olan geziler için öğrenciler Şahinbey Kongre Merkezi'nde bilgilendirilirken, programa Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları da katıldı. Gaziantep FK futbolcuları, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçına öğrencileri de davet etti.

"Ziyaretlerimiz Kasım ayının ortalarına kadar devam edecek"

Bilgilendirme toplantısında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziler diyarından şehitler diyarına projemiz kapsamında her gün 1 uçakla Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürüyoruz. Bugün itibariyle Çanakkale'ye ziyarete götürdüğümüz öğrenci sayımız 212 bine ulaştı. Ziyaretlerimiz Kasım ayının ortalarına kadar devam edecek. Kışın Çanakkale çok soğuk olduğu için seferler aksıyor. Nisan ayında yeniden başlayacağız. Gaziantep FK bugün bizimle birlikte. Onlar da sizi Pazar günü oynanacak maça davet etmeye gelmiş. Biz Şahinbey Belediyesi olarak her anlamda Gaziantep FK'yı destekliyoruz" dedi.

"Pazar günü oynanacak maça tüm Gazianteplileri bekliyoruz"

Pazar günü yapılacak maça tüm Gazianteplileri davet eden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise, "Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdiği destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Pazar günü oynanacak maça tüm Gazianteplileri bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK futbolcuları, Şahinbeyli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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