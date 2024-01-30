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Gaziantep FK, Galatasaray maçında 6. maçında da galibiyet alamadı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray maçında 6. maçında da galibiyet alamadı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi ve son 11 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Takımın gol atma başarısı 26 olurken, kalesinde 35 gol gördü. Jevtovic ise cezalı duruma düştü ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Bikel ve Arda Kızıldağ ise 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Gaziantep FK, Galatasaray maçında 6. maçında da galibiyet alamadı
30.01.2024 - 10:09,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalardan sadece 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Dün Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gaziantep temsilcisinin böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

Javtovic cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören Jevtovic, cezalı duruma düştü.

Jevtovic, Ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak Mondihome Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

2 oyuncu kart ceza sınırına geldi

Gaziantep FK'de ayrıca Bikel ve Arda Kızıldağ, ligde 3 sarı karta ulaştı.

İki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA
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