STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Uyarcan, Abdullah Özkara

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can - Hamza Aydar, Arda Çelik, Niasse, Tiago (Dk. 90 Koita), Diabate (Dk. 46 Salih Uçan), Luis (Dk. 90+9 Orakpo), Oğulcan Ülgün, Traore (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Tongya (Dk. 63 Pereira), Mendes

GAZİANTEP FK: Tobiasz, Gidado (Dk. 88 Hansen), Abena (Dk. 77 Kerim), Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Meleke (Dk. 68 Gassama), Sorescu, Kozlowski (Dk. 68 Destici), Maxim (Dk. 87 Bacuna), Camara, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Serdar Dursun)

GOLLER: Dk. 9 Traore (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Arda Çelik (Gençlerbirliği), Meleke, Camara (Gaziantep FK)

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin golü 9'uncu dakikada Traore'den geldi. Bu sonuçla Başkent temsilcisi puanını 14'e yükseltti. Konuk Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci İrfan Can'ın başlattığı hücumda Oğulcan'ın sol kanattan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Adama Traore, ceza sahasına girerek kaleciyi geçti ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

13'üncü dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Sorescu ortasını yaptı. Halil'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

16'ncı dakikada konuk ekip bir kez daha tehlike yarattı. Camara'nın ceza sahasına gönderdiği topa Maxim kafa vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

33'üncü dakikada Kozlowski'nin sağ kanattan pasında Gidado, ceza sahası içinde topu kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can, üzerine gelen topu iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

35'inci dakikada Gaziantep FK beraberlik golüne yaklaştı. Halil'in savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Gidado'nun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Traore'nin ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Tongya'nın vuruşunda top Mendes'in önünde kaldı. Mendes, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Mendes'in ofsaytta olduğu gerekçesi ile gol iptal edildi.

70'inci dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Abena, rakibiyle kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği oyuncu, tedavisinin ardından sedyeyle ambulansa daha sonra da saha dışına çıkarıldı. Abena'nın kafa travması sebebi ile her iki takıma birer oyuncu değişikliği hakkı daha verildi.

84'üncü dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Sorescu'nun ortasında Serdar Dursun etkili bir kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı evinde 1-0 mağlup etti.