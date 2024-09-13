Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nu Kiraladı

Spor

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı.

Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli forvet Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ve oyuncunun kendisiyle sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Halil Dervişoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.