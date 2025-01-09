Gaziantep FK, İstanbulspor\'u 4-0 Mağlup Etti

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TÜRKİYE Kupası B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, grubun ilk maçında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İstanbulspor karşısında baskılı oyun oynayarak sonuç aldıklarını kaydederek, "Gurubun ilk maçıydı. İçeride oynamak bir avantajdı. İstanbulspor güçlü bir takım. Geçen seneki süper lig kadrosunu bozmamış ve oyun gücü yüksek bir takım. Onlara oyun oynatmadan önde baskı ile planladık. Bunu da fazlasıyla doğru bir şekilde yerine getirdik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı başladı ama en nihayetinde yeni oyuncuların oyuna girmesi ve doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da kutluyorum" dedi.

YABANCI VAR HAKEMİ AÇIKLAMASI

Selçuk İnan, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın kupaya katılma kararı ve yabancı VAR hakemi uygulaması ile ilgili de şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile Kasımpaşa için çok bir şey söylemek istemiyorum. Benim ilgi alanım değil. Yabancı VAR hakemi ile ilgili de olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Alınmış bir karar var. Bizim görevimiz başımızdaki federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymak. Federasyonun aldığı karara sayı duyuyorum."

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: POZİSYONLAR BULDUK AMA DEĞERLENDİREMEDİK

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, özellikle ikinci yarıda çok fazla pozisyon bulduklarını ancak sonuçlandıramadıklarını ifade ederek, son 3 dakikada yenilen gollerin işin ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti. Korkmaz, "Gaziantep FK sezon başından bu yana çok sayıda transfer yaptı. Bu kadar transfer yapıp kalite tutturulması emek işi. Rotasyon olduğu halde çok kuvvetli oyuncular ile oynadılar. Bizde ona göre bir kadro anlayışı ile çıktık. Kendi ligimizdeki kadrodan 9 oyuncuya yakın değişiklik yaptık ama 1-0'dan sonra 85'inci dakikaya kadar maçın skoruna bakıldığında 70 dakikayı anlatmayan bir skor oldu. İkinci yarı daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok pozisyona girdik ama gol bulamadık. Bu ataklar ligdeki İstanbulspor'u da anlatıyor. 45'inci dakikadan 85'e kadar baskın oynayan bir takımdık. Oyun olarak sınavı geçtik. Bir şeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşi 3 dakika bırakırsanız bunun faturası ağır oluyor. Yaptığımız işin ne kadar ciddi olduğunu anlamış olduk. Yine pozitif futbol oynayarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.