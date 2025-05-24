Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında 2-2 Beraberlik

Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında 2-2 Beraberlik
24.05.2025 22:19
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Her iki teknik direktör maçın detaylarını ve oyuncuların performansını değerlendirdi.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç içerisinde iyi bir mücadele olduğunu ve oyuncuların isteğinden dolayı memnun olduğunu belirterek, futbolun başarısı ve başarısızlığının küçük detaylarda gizli olduğunu belirtti.

Burak Yılmaz, "Gaziantep FK'yı tebrik ederim. Gerçekten güzel bir mücadele oldu. Bize karşı geçişlerde etkili olacağını biliyorduk ve çok çalıştık. Bile bile de lades oldu. Maçın içerisinde mutlaka konsantrasyon eksikliği olacağını düşünmüştük. Futbolun başarısı ve başarısızlığı küçük detaylarda gizlidir. İlk yarı mağlup girdik. İkinci yarı gol atma ve oyun oynama isteğinden dolayı takımıma teşekkür ederim. 2-2'den sonra kazanabilirdik. Sonuç için mutlu değilim. Kazanabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarı oyuncuların verdiği mücadeleden dolayı mutluyum. Oyuncunun ikinci devre verdiği reaksiyon beni çok mutlu etti. Çok gurur duydum. Çünkü bizler ciddi takımız, ciddi bir camiayız. Ben ciddi bir hocayım. Oyuncularımın da çok ciddi olması gerekiyor. Son iki hafta olarak değil, bizim her zaman hazırlık maçı dahi çok ciddi olmalısınız. Çünkü aslında insanların, oyuncuların geleceğini belirleyecek maçlar bu maçtır. Burada oyuncunun oyuncu karakterini görüyorsun bu maçlarda. Nasıl bir oyuncu karakterine sahip olduğunu görüyorsun. Ben bugün oyuncularımın oyuncu karakteriyle tekrardan gurur duydum. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Önümüzdeki sene için bundan sonrasının planını yapmaya başlayacağız" dedi.

KÜRŞAT DALOĞLU: GAZİANTEP'E HİZMET ETMEK BENİM İÇİN BİR ONUR

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu ise, hatanın kendisinde olduğunu ifade ederek, "İlk önce bana verilen bu 3 maçlık görev için kulübe teşekkür ederim. Onurlu, şerefli haysiyetli gördüğüm bu göreve layık olmaya çalıştım. Daha önce de söylemiştim. Türk futboluna bir oyuncu kazandırmak gibi bir hedefim var. Gaziantep'e hizmet etmek benim için büyük bir onur. Artık tekniğin ve taktiğin konuşulacağı bir zaman değil. Kasımpaşa'ya iyi çalışmıştık. Çok iyi geçiş oyunları yapan, defans arkasına koşular yapan gole öyle giden bir takımdı ve bunu başardık. Biraz önce de söyledim hata ben de. Kanatlardan geliyorlardı. Kanatları kapatmalıydım. Bu hatayı kendimde görüyorum. Her hata bir ders. Ne hata biter ne de ders" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında 2-2 Beraberlik - Son Dakika

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