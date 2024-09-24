Gaziantep FK: Lig, Trabzon Maçında Başladı

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- Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: "Bizim için lig bu maçla başladı"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, 0-0 biten Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada geride bıraktıkları zorlu fikstüre vurgu yaparak, "Bizim için lig bu maçla başladı" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, lige zorluk derecesi yüksek maçlarla giriş yaptıklarını ve ligin kendileri için bugün itibariyle başladığını söyledi. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Aslında bizim için lig bu maçla başladı. Geçen yıldan yaklaşık 15 tane oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yeni bir takım olduk. Bir Anadolu kulübü olarak 17 tane transfer yaptık. Çok şükür bütün oyuncularımız bu maçta kendilerine hazır hisseden ve oynama isteği olan oyuncularımızla sahaya çıktık. Biliyorsunuz ki takım olmak futbolda çok önemli. Takım olma yolundayız. Bireysel bir oyuncu iyi olduğu bir günde gelir size bir maç kazanır. Ama takım olursanız her maçı kazanma ve yenilmeme şansınız vardır. Biz de takım olma yolunda bu maçta yeni başladık" dedi.

"Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım ama olmadı"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Memik Yılmaz, "Ben bugün oyuncularımı, teknik heyetimi, seyircimizi ve Gazi Şehir'imizin halkını canı yürekten kutluyorum. Tabii gönül isterdi ki 3 puan alalım ama futbolda şu da var. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzon'u da kutluyorum bu arada. Hakem konusuna değinmek istemiyorum. Tabii ki canımız yanıyor. Onlar da insan. Beşer şaşar insanoğlu. Ama bundan sonra adı üstünde hakem, hak edileni, hakemlerimizin de vereceğine inanıyorum. Güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Transfer döneminde çok zorlandık"

Yaz transfer dönemi ve kadrolarına kattıkları oyuncularla ilgili soruyu da cevap veren Yılmaz, "Gaziantep'te sınıra yakın olmamız, deprem olması gibi durumlar nedeniyle yabancı oyuncularla ilgili transferde çok zorlandık. Örneğin bizim işte atıyorum 100 bin euro verdiğimiz bir oyuncu 50 bin euroya gidip başka takımlarda oynayabiliyor. Böyle de bir sıkıntımız vardı. Ama çok şükür iyi bir takım olacağız. Biraz önceki dediğim gibi. Bizim birazcık zamana ihtiyacımız var. Bu adaptasyon sürecini de inşallah kazasız belasız geçiririz diye düşünüyorum. Aslında kanayan yarası bir an önce de özümüze dönüp Kendi çocuklarımızı kendi evlatlarımızı yetiştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, konuşmasının devamında altyapıya yönelik çalışmalara yoğunluk vereceklerini ve hedeflerinin takıma öz kaynaktan yıldız adayı futbolcular yetiştirmek olduğunu vurguladı.