Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Beşiktaşlı taraftarlar, 2-1 kaybedilen Gaziantep FK karşılaşmasında önce maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonrasında da TFF'ye derbiler için yabancı hakem mesajı gönderdi.

TRİBÜNLERDEN HAKEME TEPKİ

Beşiktaş tribünleri, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılması ve 75. dakikada Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına isyan etti.

TFF'YE TÜRK HAKEM İSYANI

Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, daha sonra da "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye yabancı hakem çağrısı yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Tribünlerin bu çağrısı sonrası Beşiktaş da paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, tribünlerin "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" tezahüratlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: "Derbiye Türk hakem istemiyoruz." notunu düştü.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ VAR

Galatasaray - Fenerbahçe maçının Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de yabancı hakemin görev almasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, TFF'den bu konuyla ilgili yanıt bekliyor.