Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Geniş Video İzle

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar "Derbide Türk hakem istemiyoruz" şeklinde tezahürat yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem mesajı gönderdi. Kara Kartal'da yönetim, Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından ezeli rakipleriyle oynayacakları derbiler için yabancı hakem talep etmişti.

10.03.2025 23:04  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaşlı taraftarlar, 2-1 kaybedilen Gaziantep FK karşılaşmasında önce maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonrasında da TFF'ye derbiler için yabancı hakem mesajı gönderdi.

TRİBÜNLERDEN HAKEME TEPKİ

Beşiktaş tribünleri, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılması ve 75. dakikada Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına isyan etti.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

TFF'YE TÜRK HAKEM İSYANI

Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, daha sonra da "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye yabancı hakem çağrısı yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Tribünlerin bu çağrısı sonrası Beşiktaş da paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, tribünlerin "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" tezahüratlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: "Derbiye Türk hakem istemiyoruz." notunu düştü.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ VAR

Galatasaray - Fenerbahçe maçının Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de yabancı hakemin görev almasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, TFF'den bu konuyla ilgili yanıt bekliyor.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK, Zorbay Küçük, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:25 Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
09:03 Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 23:24:35. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.