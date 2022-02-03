Üye Girişi
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.02.2022 14:15
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, idmanı dar alanda çift kale maçla sonlandırdı.

Gaziantep FK, çalışmalarını yarın tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek.

Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:10 Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a yeniden geliyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement