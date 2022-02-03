Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, idmanı dar alanda çift kale maçla sonlandırdı.
Gaziantep FK, çalışmalarını yarın tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek.
Kaynak: AA
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