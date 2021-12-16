Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bulut, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar" adlı fotoğrafını seçen Bulut, yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan "Çöplükteki yaşam'",sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Bulut, AA muhabirine, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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