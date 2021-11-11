Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale turnuvayla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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