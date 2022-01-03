Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana, ülkesinin milli takımında bulunan Steven Caulker katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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