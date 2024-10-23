Gaziantep FK ve Hatayspor'un Kötü Başlangıcı - Son Dakika
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Gaziantep FK ve Hatayspor'un Kötü Başlangıcı

Gaziantep FK 6 puanla 16., Hatayspor ise 3 puanla 18. sırada, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor.

23.10.2024 11:18
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MEHMET AKİF PARLAK/SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 6 puanla 16. sırada yer alan Gaziantep FK ile 3 puanla 18. basamakta bulunan Atakaş Hatayspor, en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 2024-2025 sezonuna Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başladı.

Devam eden haftalarda galibiyeti unutan kırmızı-siyahlı ekip, Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayan Gaziantep FK, 9. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en verimsiz dönemini geçirdi.

Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunun ilk dokuz haftasında üçer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 12 puan toplayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kaleye 14 gol attı, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

2020-2021 sezonunda ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 14 puan yazdıran, ilk 9 hafta itibarıyla en fazla puan topladığı dönemi yaşayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı, buna karşılık kalesinde 11 gol gürdü.

2021-2022 sezonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 11 puan toplamayı başardı. Bu müsabakalarda 11 gol atan kırmızı siyahlı ekip, 13 gole engel olamadı.

2022-2023 sezonunda üçer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 12 puan toplayan Gaziantep ekibi, bu haftalarda attığı 14 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

Geçen sezon ise ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de 9 haftalık periyotlara bakıldığında sezonlara göre topladığı puanlar şöyle:

SezonGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı Gol

Yediği Gol

Puan
2019-2020333141812
2020-2021351131114
2021-2022324111311
2022-2023333141212
2023-20243067159
2024-20251349136

Atakaş Hatayspor

2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 5 sezondur mücadele eden Atakaş Hatayspor ise 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan bordo-beyazlılar, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak sezona puansız başladı.

İkinci haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, üçüncü haftadaki Antalyaspor maçını 3-2 kaybeden Hatayspor, dördüncü haftada da sahasında Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu.

Rıza Çalımbay da kötü gidişatı durduramadı

Akdeniz ekibinde Samsunspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Rıza Çalımbay yönetiminde beşinci haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, altıncı haftada Mersin'de konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 yenildi.

Ligde bay geçtiği haftanın ardından sekizinci haftada sahasında Trabzonspor'u konuk eden bordo-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Kötü gidişatı durduramayan Hatay ekibi, ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi.

Beş sezonluk Süper Lig macerasının en kötüsü

Geçen sezon aynı dönemde hanesine 14 puan yazdırmayı başaran Akdeniz ekibi, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de 3 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, tarihinin en kötü sezon başlangıcı yaptığı dönemi geçiriyor.

150 gündür galibiyet hasreti çekiyor

Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan Hatayspor, yaz tatili ve kamp sürecinin ardından başladığı yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.

Galibiyet hasreti 150 güne çıkan Hatay ekibi, ligin 10. haftasında Mersin'de Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ve Hatayspor'un Kötü Başlangıcı - Son Dakika

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