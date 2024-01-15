 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turu için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turu için hazırlıklara başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken diğer oyuncular ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yeni transfer Bryan Acosta da takımla ilk antrenmanına katıldı. Gaziantep FK, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turu için hazırlıklara başladı
15.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:36
Abone Ol

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve orta-şut çalışmaları ile başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Gaziantep FK'nin yeni transferi Bryan Acosta, takımla ilk antrenmanına katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Bodrum, Antrenman, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turu için hazırlıklara başladı - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turu için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement