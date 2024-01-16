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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşacak

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanda, maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Bodrum FK ile karşılaşacak
16.01.2024 - 18:20,
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanda, maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika
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