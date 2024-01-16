19:02 •
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi•
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanda, maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika