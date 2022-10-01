Gaziantep haberi... Gaziantep FK: 1-0 - Son Dakika
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Gaziantep haberi... Gaziantep FK: 1-0

01.10.2022 16:34
Gaziantep haberi... Gaziantep FK: 1-0

Gaziantep haberi... STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker TakpakKASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Tirpan, Eysseric (Dk. 83 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Graovac), Celina (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Tirpan, Eysseric (Dk. 83 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Graovac), Celina (Dk. 88 Ahmet Engin), BahokenGAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Kitsiou, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 59 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Markovic (Dk. 59 Figueiredo), Maxim, Sagal (Dk. 73 Veliu), Pekhart (Dk. 81 Mirza Cihan)GOL: Dk. 57 Celina (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Eysseric (Kasımpaşa) - Markovic (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Celina kaydetti.

14'üncü dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Eysseric ortasını yaptı. Kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırmak isterken top, ceza sahası içinde Ben Ouannes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.50'nci dakikada savunmadan atılan uzun pasla defans arkasına sarkan Bahoken, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.57'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Gaziantep FK savunmasının hatalı pasında araya giren Bahoken sağ kanattan hareketlenen Hajradinovic'i gördü. Hajradinovic'in yerden çevirdiği top Bahoken'i geçip arka direkte Celina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.,59'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Maxim ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.


- İstanbul
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Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ertuğrul Taşkıran, Gaziantep FK, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haberi... Gaziantep FK: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi... Gaziantep FK: 1-0 - Son Dakika
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