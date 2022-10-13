Gaziantep spor haberleri: Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep spor haberleri: Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.10.2022 12:06
Gaziantep spor haberleri: Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel organizasyonlarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, antrenmanın ardından Konya'ya hareket etti.

Karşılaşmada, sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç ile kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep spor haberleri: Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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