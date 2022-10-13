Karşılaşmada, sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç ile kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep spor haberleri: Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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