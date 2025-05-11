Gaziantep Stadyumu, Galatasaray-Trabzonspor Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep Stadyumu, Galatasaray-Trabzonspor Finaline Hazırlanıyor

Gaziantep Stadyumu, 14 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için hummalı çalışmalarla hazır hale getiriliyor. Vali Kemal Çeber, stadyumun her anlamda finale hazır olacağını belirtti.

11.05.2025 20:03
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- Gaziantep Stadyumu dev finale hazırlanıyor

Galatasaray- Trabzonspor finalinin oynanacağı Gaziantep Stadyumu ve hummalı çalışmalar dron ile görüntülendi

GAZİANTEP - Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Gaziantep Stadyumu ve devam eden hummalı hazırlık çalışmaları dron ile görüntülendi. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, her anlamda finale hazır olacaklarını söyledi.

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali, Gaziantep'in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak finali öncesi baklava desenli dış görünümüyle dikkat çeken 35 bin 574 kişilik Gaziantep Stadyumu'ndaki hummalı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Valisi Kemal Çeber: "Düşünülebilecek her boyutta çalışmalar devam ediyor"

Final öncesi statta yapılan çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Stadımız zaten hali hazırda Süper Lig maçlarının oynandığı bir stat olduğu ve belli bir standardın üzerinde olduğu için çok fazla bir eksiğimiz yok. Final maçı için tüm yetkiler Türkiye Futbol Federasyonu'na devredildi. Biz de onlarla beraber çalışıyoruz. Kupa finaline özgü yapılması gereken bazı çalışmalar var, onlar da devam ediyor. Özellikle stat çevresine takviye mobil hatlar ekleniyor, her operatörümüz oraya takviye mobil cihazlar getirecek. Enerji sistemleri finale özgü güncellenecek, stat dışında da ışıklandırmalar yapılacak. Bu gibi stat içi ve dışına yönelik düşünülebilecek her boyutta çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Çalışmalar, maç gününe kadar tamamlanacak

Dev final öncesi stadyumda zemin, tribünler, araç park alanları, stat çevresi, stat içi gibi pek çok alanda hazırlık çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların, maç gününe kadar tamamlanarak stadın dev finale hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep Stadyumu, Galatasaray-Trabzonspor Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika

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