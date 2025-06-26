Gaziantep'te 'Muhtar Cup Futbol Turnuvası' Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 'Muhtar Cup Futbol Turnuvası' Başladı

Gaziantep\'te \'Muhtar Cup Futbol Turnuvası\' Başladı
26.06.2025 14:01  Güncelleme: 14:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen ve Türkiye'de bir ilk olan 'Muhtar Cup Futbol Turnuvası' açılış töreni ile başladı. Turnuva, 25 mahallede 420 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, mahalleler arası dayanışmayı ve sporla bir sosyal ortam oluşturmayı amaçlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen, Türkiye'de bir ilk niteliğindeki, çocukları sporla buluşturan "Muhtar Cup Futbol Turnuvası" yapılan açılışla başladı.

Mahalle kültürünü sporla bir araya getiren, 25 mahallede muhtarlar öncülüğünde kurulan 24 erkek ve 4 kadın takımda yer alan 420 sporcu Yeşilkent Spor Sahası'nda düzenlenen açılışla bir araya geldi.

"Ailece spora" temasıyla düzenlenen, mahalleler arası dayanışmayı ve sporla bütünleşen bir sosyal ortamı teşvik etmeyi amaçlayan organizasyon, 19 Temmuz 2025 tarihine kadar sürecek. Açılış töreninde turnuvanın ilk düdüğü, turnuvaya katılan çocuklar ve babaların karşılaştığı gösteri maçıyla çaldı.

"Bu şehir artık spor şehri Gaziantep oldu"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm kurumların Gaziantep Modeli içinde çalışıldığını belirterek, "Her gün bir saat spor yapmak çok mühim. Ama onun için tesis lazım. Şahinbey bir milyon nüfusu olan çok özel bir ilçemiz. Çok tesis lazım. Geldiğimiz andan itibaren daha önce Kasapoğlu Bakanımızın zamanında başladığımız yarısı bakanlıktan yarısı bizden dediğimiz tesisleşmelerde her geçen gün yeni tesis açıyoruz. Bu şehir artık Spor Şehri Gaziantep oldu. Bir taraftan amatör sporu destekliyoruz, bir taraftan çocuklarımıza yetenek taraması yapıyoruz. Bunu organize eden muhtarlarımıza, muhtarlarımızın her birine çok teşekkür ediyor. Muhtarını, gencini, anasını, babasını çok sevdiğimiz ifade ediyorum" dedi.

"Son derece güzel bir organizasyonu benim muhtarlarım gayretle yapmış"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "Bugün görüyoruz ki son derece güzel bir organizasyonu benim muhtarlarım gayretle yapmış. Spor şehri Gaziantep sloganını fiiliyatla buluşturduğumuz için gerçeğe çevirdiğimiz için son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Turnuvaya katılan herkesi tekrar hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da açılışta konuşma yaparak sporun önemini vurguladı, Gaziantep'e spor alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ve tesislerin kazandırıldığını söyledi.

Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şahveli Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ise Türkiye'de bir ilki yapmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek'te proje ortağı olarak konuşma yaptı, çalışmanın önemini vurguladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdülkadir Gözegir de açılışa katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep'te 'Muhtar Cup Futbol Turnuvası' Başladı - Son Dakika

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