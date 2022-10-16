Gaziantepli'ler Muaythai ile buluştu - Son Dakika
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Gaziantepli'ler Muaythai ile buluştu

16.10.2022 09:58
Gaziantepli'ler Muaythai ile buluştu

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Muaythai Süper Lig Türkiye Şampiyonası 7. ayak finallerine Gaziantepliler yoğun ilgi gösterdi.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Muaythai Süper Lig Türkiye Şampiyonası 7. ayak finallerine Gaziantepliler yoğun ilgi gösterdi.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Şahinbey Parkı'nda kurulan ringde gerçekleştirilen final müsabakalarında 16 karşılaşma yapıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında rakiplerini yenen Beytullah Koçak, Fatih Can Güncü, Cemile Aykoç, Serdar Yiğit Eroğlu, Muhammed Karayılan, Büşra Beyazbal, Hıdır Görgülü Şubat ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil hakkı kazandı. Ülkemizi İtalya'da temsil edecek olan Fatih Can Güncü'nün kemerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu taktı. Ayrıca Türkiye Şampiyonu Gaziantepli sporcumuz, Gazi Akman İranlı rakibini Süper fight maçında yenerek geceye renk kattı.

Tüm sporcuları tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dereceye giren sporculara başarılar dileyerek "Muaythai Süper Lig Türkiye Şampiyonası 7. ayak finallerinin Gaziantep'te yapılması çok önemliydi. Şahinbey Belediyesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Burada derece elde eden sporcularımız Avrupa Şampiyonasına katılacaklar. Hepsine başarılar diliyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Şahinbey Belediyesi'nin misafirperverliği ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek "Böyle bir organizasyonu Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin destekleri ile düzenlemekten dolayı oldukça mutluyuz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi, sporcularımızı ve bizleri çok iyi ağırladılar kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. Organizasyonun son maçının ardından Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız vermiş olduğu desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek plaketini takdim etti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantepli'ler Muaythai ile buluştu - Son Dakika

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