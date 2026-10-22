Gebze Belediyespor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti - Son Dakika
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Gebze Belediyespor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti

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Gebze Belediyespor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti
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Gebze Belediyespor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti. Ankara'da Sultanbeyli Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenen Gebze Belediyespor, yarı final bileti için Galatasaray Madeş Mobilya karşısında galibiyet arayacak.

Gebze Belediyespor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti. Grup aşamasında iki galibiyet alan Gebze Belediyespor, yarı final bileti için mücadele edecek.

AXA Sigorta Kupa Voley'e 3. Grup karşılaşmalarıyla başlayan Gebze Belediyespor, Ankara'da oynanan mücadelelerde Sultanbeyli Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Grup aşamasında sergilediği performansla adını son sekiz takım arasına yazdıran Gebze Belediyespor, çeyrek finalde kupanın güçlü ekiplerinden Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti. Çeyrek final etabında, 2025-2026 sezonunu ilk beş sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, Galatasaray Madeş Mobilya, Halkbank, Fenerbahçe ve Spor Toto da mücadele edecek. Kura çekiminin ardından belli olan eşleşmede Gebze Belediyespor, yarı finale yükselmek için Galatasaray Madeş Mobilya karşısında galibiyet arayacak.

"Güzel bir mücadele olacak"

Gebze Belediyespor Takım Menajeri Utku Kaya, kura çekiminin ardından Galatasaray Madeş Mobilya eşleşmesini değerlendirdi. Rakiplerinin ligin güçlü takımlarından biri olduğunu belirten Kaya, çeyrek finalde her takımın zorlu bir mücadeleye hazır olması gerektiğini ifade etti. Kaya, "Galatasaray Madeş Mobilya ligin güçlü takımlarından biri. Kupada bugün onlarla eşleştik. Zor bir takımla eşleştik ama çeyrek finalde her rakip birbirinden güçlü. Biz de rakiplerimiz için dişli bir takımız. Maçı izleyecek olanlara güzel bir mücadele izleteceğimize eminim. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
GalatasarayAnkaraGebzeSporSon Dakika

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