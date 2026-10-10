Gebze Belediyespor, Kupa Voley'de Sungurlu'yu 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi

Gebze Belediyespor, Kupa Voley'de Sungurlu'yu 3-0 yenip çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup müsabakasında Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 25-19'luk setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Gebze Belediyespor, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Metin Durmuş, Semih Çelik, Hasan Sıkar, Kaan Atmaca)
Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Uriarte, Eneshan Can, Ensing, Espeland, Kemal Kayhan (Ümit Demir, Serkan Koçak, Eren Kanlı, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Balabanov)
Setler: 25-19, 25-19, 25-19
Süre: 78 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup müsabakasında Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Gebze Belediyespor, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: AA
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