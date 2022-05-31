Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı - Son Dakika
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Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı

31.05.2022 11:49

Milli voleybolcu Zehra Güneş, dün akşam katıldığı ödül töreninde güzelliğiyle büyüledi. Derin dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine toplayan güzel voleybolcu, giydiği diz kapağına kadar bağcıklı ayakkabısı ile de çok konuşuldu.

Milli voleybolcu Zehra Güneş dün akşam katıldığı ödül töreninde giydiği elbise ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı voleybolcu katıldığı ödül töreninde Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü aldı.

Bu nasıl ayakkabı Zehra! Derin dekolteli elbisesini bile gölgede bıraktı

ELBİSESİ İLE BEĞENİ TOPLADI

22 yaşındaki yıldız voleybolcu dün akşam katıldığı ödül töreninde güzelliği ile büyüledi. Giydiği elbise ile gündeme oturan Zehra Güneş'in ödül törenindeki fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı. Derin göğüs dekolteli elbisenin yanı sıra diz kapağına kadar bağcıklı olan ayakkabısı ile de dikkat çekti.

Bu nasıl ayakkabı Zehra! Derin dekolteli elbisesini bile gölgede bıraktı

''BU GECE BURADA BULUNMAK HAYALLERİMİN ÖTESİNDE''

Zehra Güneş yaptığı ödül konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

"Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte. Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum."

AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU

Zehra Güneş'in ödül töreninde giydiği elbisenin yanı sıra diz kapağına kadar bağcıklı ayakkabısı da dikkat çekti.

Bu nasıl ayakkabı Zehra! Derin dekolteli elbisesini bile gölgede bıraktı
Bu nasıl ayakkabı Zehra! Derin dekolteli elbisesini bile gölgede bıraktı
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Zehra Güneş, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı - Son Dakika


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