Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak toplam skorda 4-1 geride kaldı ve Avrupa'ya veda etti.
Mücadele her ne kadar 4-0 bitmiş olsa da Galatasaray'da gecenin kahramanı Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, Salah'ın penaltısında geçit vermeyerek mücadeleyi 16 kurtarışla tamamladı.
Kalesinde devleşen 29 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarlarına seslendi. Odaklarını lige çevirdiklerini belirten Çakır, "Şimdi tek hedef şampiyonluk! Seneye görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.
İşte Uğurcan Çakır'ın o paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var - Son Dakika
