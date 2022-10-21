FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Yunan bayrağının direğine sarılarak çektirdiği fotoğrafla büyük tepki çekmişti.

BAŞPİSKOPOS İLE BİR ARAYA GELDİ

Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü Enes Kanter'den bir skandal hareket daha geldi. Atina'da bir araya geldiği Başpiskopos Yeronimos'un "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusuna Kanter, "Biz bir aileyiz" yanıtını verdi.

ENES KANTER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Yunan devlet kanalı ERT, Enes Kanter'i öve öve bitiremedi: "Türk ve Yunan bayraklı 'biz bir aileyiz' tişörtü giyiyor. Keşke böyle kişilerin sayısı artsa."