FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz - Son Dakika
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FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz

21.10.2022 15:20

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğrafı paylaşan FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskoposu Yeronimos ile görüştü. Başpiskopos, Enes Kanter'e "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusunu yöneltirken Kanter ise "Biz bir aileyiz" dedi. Yunan devlet kanalı ERT, FETÖ'cü Kanter'i, "Türk ve Yunan bayraklı 'biz bir aileyiz' tişörtü giyiyor. Keşke böyle kişilerin sayısı artsa." ifadelerine yer vererek övdü.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Yunan bayrağının direğine sarılarak çektirdiği fotoğrafla büyük tepki çekmişti.

FETÖ'cü Kanter'den Başpiskopos'un 'Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?' sorusuna skandal yanıt

BAŞPİSKOPOS İLE BİR ARAYA GELDİ

Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü Enes Kanter'den bir skandal hareket daha geldi. Atina'da bir araya geldiği Başpiskopos Yeronimos'un "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusuna Kanter, "Biz bir aileyiz" yanıtını verdi.

FETÖ'cü Kanter'den Başpiskopos'un 'Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?' sorusuna skandal yanıt

ENES KANTER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Yunan devlet kanalı ERT, Enes Kanter'i öve öve bitiremedi: "Türk ve Yunan bayraklı 'biz bir aileyiz' tişörtü giyiyor. Keşke böyle kişilerin sayısı artsa."

YORUMLAR (1)
  • Hasan Tartal: Enes Kanter adlı şahsiyet biz Yunanla aile falan değiliz. Ancak senin gibiler onlarla aile olur. Cevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Spor FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun 'Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?' sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz - Son Dakika
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