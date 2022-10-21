Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Yunan bayrağının direğine sarılarak çektirdiği fotoğrafla büyük tepki çekmişti.
Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü Enes Kanter'den bir skandal hareket daha geldi. Atina'da bir araya geldiği Başpiskopos Yeronimos'un "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusuna Kanter, "Biz bir aileyiz" yanıtını verdi.
Yunan devlet kanalı ERT, Enes Kanter'i öve öve bitiremedi: "Türk ve Yunan bayraklı 'biz bir aileyiz' tişörtü giyiyor. Keşke böyle kişilerin sayısı artsa."
Son Dakika › Spor › FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun 'Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?' sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz - Son Dakika