Yardımcısı zor sakinleştirdi! Corinthias Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme gösterdiği sert tepki sonucu kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Yardımcısı zor sakinleştirdi! Corinthias Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme gösterdiği sert tepki sonucu kırmızı kart gördü

11.11.2022 16:29

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, dün oynanan lig maçında hakeme göstermiş olduğu sert tepki sonrası kırmızı kart gördü.

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün oynanan lig maçında hakemin bir kararı sonrası çılgına döndü. İtirazı sonrası kırmızı kart görmesi sonrası daha da sinirlenen Pereira'yı yardımcısı güçlükle sakinleştirebildi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira ile sözleşme imzalamıştı. Sarı - lacivertlilerin başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ise Brezilya temsilcisi Corinthians'ın başına geçmişti.

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PEREIRA ÇILGINA DÖNDÜ

Ligin 37. haftasında Coritiba deplasmanına çıkan Corinthians, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Coritiba, karşılaşmanın 37. dakikasında bir penaltı kazandı ve Alef Manga, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından Corinthians'ın futbolcuları hakemin verdiği penaltı kararına itiraz etmeye devam etti. Kaleci Cassio Ramos sarı kart görürken, Bruno Mendez kırmızı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör Vitor Pereira, hakemin kararlarının ardından adeta çılgına döndü.

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Son Dakika Spor Yardımcısı zor sakinleştirdi! Corinthias Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme gösterdiği sert tepki sonucu kırmızı kart gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yardımcısı zor sakinleştirdi! Corinthias Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme gösterdiği sert tepki sonucu kırmızı kart gördü - Son Dakika
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