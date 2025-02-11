Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Rus takımıSpartak Moskova'nın Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar biteceği iddia edildi. Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.

11.02.2025 18:41  Güncelleme: 19:01
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Ara transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımın vazgeçilmezlerinden olan Gedson Fernandes için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN: SPARTAK MOSKOVA TALİP

Rusya'dan Sport Ekspress'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Gedson'u kadrosuna katmak istiyor. Spartak Moskova'nın, Portekizli futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi. Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Beşiktaş ise Gedson Fernandes'in bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, 20 milyon euronun altında bir rakama Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor. Kara Kartal, yıldız futbolcunun bonservisinin yarısını 2022 yazında Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı.

KALAN YÜZDE 50'SİNİ DE İSTİYOR

Benfica ile yapılan anlaşma gereği Gedson Fernandes'in olası satışından elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 50'si Portekiz ekibine gidecek. Siyah-beyazlılar, Benfica ile masaya oturarak Fernandes'in satışından gelecek paranın tamamını kasasına koymayı hedefliyor.

GEDSON'UN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gedson Fernandes, Beşiktaş\'tan ayrılıyor

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Son Dakika Spor Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sergen:
    angaragüçlü bjkye, bjk, FB ya da GS'ye sataşmaya çalışıyor :D küçükler büyüklerine sataşmaya çalışır, bu eziklik psikolojisi çok komik görünüyor :D 54 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayın boyundan büyük Adamsın Gedson fernandes gideceğini sanmıyorum ama gidersende hakkımız sana helaldir BEŞİKTAŞIN çocuğu 2 49 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    anan büyük diyor ama onu napıcan kibirli oe 0 21 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş vasıfsız eleman naşla Ferhat Gibi 15 3 Yanıtla
  • Apple User:
    Fuzuli Ferhat gibi bir eleman teneke çöp !! lig sonu 40 puan fark 8taşa en az Ahahhaha 10 5 Yanıtla
  • Tahir Ekrem ALTIN:
    Bu adamı satarsanız yazıklar olsun size,,çıkıpda siz oynarsınız 13 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GEDSON 8TAŞ IN OYUNCUSU DEGIL SOL AYAĞI 8TAŞ IN, SAG AYAGI BENFİCA NIN, 8TAŞ EZIKLERI BUNU BILIN ONCE. GEDSON 8TAŞ TA KOCANIZ GALATASARAY DA OYNAYABILECEK DUZEYDE TEK FUTBOLCU. GIDERSE 8TAS KUME DÜŞER. GALATASARAY BENFİCA ILE GÖRÜŞÜP YARISINI ALSIN, KALAN YARISINI EZİKTAS TAN 3,5 KURUŞ VERIR ALIRIZ, BERKAN DA VERIRIZ 6 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    benfica salakmi parayi biraksin sana yarisi onunsa yarisini ister 11 2 Yanıtla
  • Vadaa:
    Talat ismin bile o bunun çocuğu gibi 2 3 Yanıtla
  • Melih Özke:
    ankaragüçlü sen hala konuşuyormusun gelen giden vuruyor size 0 0 Yanıtla
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