Gedson Fernandes, Beşiktaş\'tan ayrılıyor

Talat Yelbuz:

GEDSON 8TAŞ IN OYUNCUSU DEGIL SOL AYAĞI 8TAŞ IN, SAG AYAGI BENFİCA NIN, 8TAŞ EZIKLERI BUNU BILIN ONCE. GEDSON 8TAŞ TA KOCANIZ GALATASARAY DA OYNAYABILECEK DUZEYDE TEK FUTBOLCU. GIDERSE 8TAS KUME DÜŞER. GALATASARAY BENFİCA ILE GÖRÜŞÜP YARISINI ALSIN, KALAN YARISINI EZİKTAS TAN 3,5 KURUŞ VERIR ALIRIZ, BERKAN DA VERIRIZ