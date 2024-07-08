Spor

- Geleceğin kemankeşleri Kütahya'da buluştu

Kütahya'da 3 gün süren şampiyonaya 29 ilden 543 sporcu katıldı

KÜTAHYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde 3 gün süren şampiyonaya 29 ilden 543 sporcu katıldı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Kütahya'nın Türkiye'de okçuluğun merkezlerinden birisi olduğunu dile getirerek, geleceğin kemenkeşlerini yetiştirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de gençlerin azim ve kararlılığını tebrik ederek, başarılarının kültürel değerler açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Şampiyonaya dereceye giren sporcuların kupa, madalya ve ödülleri Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Erduğan, Başkan Eyüp Kahveci'ye organizasyona katkıları sebebiyle hediye takdim etti.