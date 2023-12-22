 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası, 84 golfçünün katılımıyla başladı. Regnum Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, turnuvanın amacının golf sporunu desteklemek ve dostlukları pekiştirmek olduğunu belirtti.

Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı
22.12.2023 - 15:30,
Abone Ol

SPOR Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası'na Regnum Ankara, Regnum Bodrum, Taurus, Kemer, İstanbul, Ankara ve Bodrum golf kulüplerinden 84 golfçü katıldı. Regnum Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, "Ben 19- 20 senedir golf oynuyorum. ve golfte bir ilki yapmak istedim. Bunu da Kaya Çilingiroğlu babasının adına yapmıştı. Tabii ki imkanlar nedeniyle bir defa, iki defa yaptı. Ondan sonra yapamadı. Ben de 'Sahalarımız var. İmkanımız var. Bu turnuvayı devam ettirelim' dedim. Başlattık ve dokuzuncusunu yapıyoruz. Çocuklara da vasiyetim. Bu turnuva bu golf sahaları bizde olduğu sürece çocuklarım da, torunlarım da devam ettirmesi için onlara vasiyetim var. Golf sporu iyi bir spor. Bu sporu devam ettirmek bizim de görevimiz" dedi.

Turnuvada oynayanların arkadaşları ve dostları olduğunu aktaran Fikret Öztürk, "Onun için kendi kulüp ismi olsa da başka bir kulüp ismi olsa da benim için fark etmiyor. Hangisi iyi oynuyorsa o kazansın diyorum. Tabii ki saha olduğu için biri Bodrum'da sahanın oyuncuları. Öbürü Ankara'daki sahamızın oyuncuları oldu. Onlar kendileri olarak katılıyor. Ama benim için fark eden herhangi bir şey yok. Yani hangi kulüp kazanırsa, kim iyi oynuyorsa, amacımız maalesef yani Türkiye'de golf oldukça geride. Diğer yandan futbola benzetecek olursak, üçüncü lig oyuncumuz yok. O açıdan inşallah golf de gelişir ama burada gelişmeden ziyade benim bütün kulüp arkadaşlarıyla birlikte belli bir yaşın üzerinde zaten 25 altında oynatmıyoruz. Bir dostluk oluşsun. Davetimiz üzerine her sene bir defa yapılıyor ve çok da çekişmeli oluyor. Bütün kulüpler de ona göre kendisini hazırlıyor. Bu vesileyle iyi oynayan kazansın diyorum. 7 takım oynuyor. Ama katılan 12 takım elemeler neticesinde 7 takım çıkıyor. Biz bu çıkan kaç takım katılırsak katılsın, kendine güvenen kulüpler katılsın" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fikret Öztürk, Antalya, Ankara, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika


16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Son Dakika
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:42:46. #1.13#
SON DAKİKA: Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement