\'\'Gelmeyecek\'\' denmişti! Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu’na katılım sağladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun olağan toplantısı, bugün üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının en dikkat çeken ve heyecan yaratan gelişmesi ise eski başkan Aziz Yıldırım’ın katılımı oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ

Geçtiğimiz günlerde toplantıya katılmayacağı belirtilen Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu’na katılım sağladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ne deniz yolu ile ulaşım sağlayan Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Yıldırım karşıladı. Yıldırım’ın üyelerle selamlaştığı ve samimi bir atmosferde salona giriş yaptığı gözlendi.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Aziz Yıldırım’ın toplantıya katılması, sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecan yaratırken, gözler efsane başkan olarak nitelendirilen Aziz Yıldırım'ın kürsüde konuşma yaparak vereceği önemli mesajlara çevrildi.