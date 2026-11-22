3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor 1928, Gemlik deplasmanında dağıldı. Zirve mücadelesi veren rakibi Gemlik Sümerbey'e 8-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertliler, tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı.

Maçın ilk devresini 3-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci 45 dakikalık dilimde kalesinde 5 gol daha gördü. Bu sonuçla 8 puanda kalan Bucaspor 1928, düşme hattından kurtulamadı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı cezası alan ve genç oyuncularla yola devam eden Bucaspor 1928'in kötü gidişatı taraftarı da endişelendirdi. Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta sahasında Bigaspor'la karşılaşacak.