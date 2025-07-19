Genç Atletler EYOF'ta Madalya Peşinde

MUHSİN ARSLAN/ORHAN SAĞLAM - Gülle atmada yıldızlar ve gençlerde Türkiye şampiyonlukları bulunan Bilecikli Abdulkerim Akdaş ile Van'da antrenörlerinin desteğiyle küçük yaşta atletizme başlayan milli atlet Viyan Adar, Kuzey Makedonya'da yarın başlayacak 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Bilecik'te 2018'de antrenör Sercan Ocak tarafından keşfedilerek atletizme yönlendirilen 17 yaşındaki Akdaş, yurt içindeki çeşitli yarışmalarda gülle atmada altın madalyalar kazanarak milli takıma davet edildi.

Bu yıl 10-11 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Ruse kentinde düzenlenen Mladost 18 Yaşaltı Uluslararası Yarışma'da gülle atma branşında 17,17 metre derecesiyle şampiyon olan Akdaş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde antrenör Ocak yönetiminde haftanın 6 günü 4 saat antrenman yaparak, Makedonya'daki EYOF'a hazırlandı.

EYOF'ta milli formayla mücadele edecek Akdaş, gözünü kürsünün zirvesine dikti.

Van'da da milli takım antrenörlerinden Mehmet ve Münir Akkoyun kardeşlerin yürüttüğü yetenek taramaları sırasında keşfedilen Adar ise azimli çalışmaları sayesinde 4 kez Türkiye şampiyonluğu, Balkan Kros Şampiyonası ikinciliği ve takım halinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinciliği elde etti.

Şampiyonalarda ulaştığı başarılarla milli takıma seçilen ve birçok uluslar arası yarışa katılan 17 yaşındaki Adar, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde kadınlar 3000 metrede Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.Buradan birincilikle dönmek için sıkı bir antrenman programı uygulayan Adar, Akdaş gibi milli formayı Kuzey Makedonya'da başarıyla temsil ederek Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.

"Ailem çiftçi olduğu için antrenman sonrası tarlada çalışıyordum"

Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Akdaş, AA muhabirine, katılacağı şampiyona öncesi yoğun bir antrenman dönemi geçirdiğini söyledi.

Antrenörü Sercan Ocak ile 7 yıldır çalıştığını anlatan Akdaş, "Ailem çiftçi olduğu için antrenman sonrası tarlaya gidip çalışıyordum. Başarı aldıkça ailem daha çok güvendi ve hep destekledi. Her gün başardıkça her bir yeni derecemde ailem, arkadaşlarım bana gerçekten destek olmaya ve inanmaya başladı." dedi.

Milli sporcu, milli takıma seçilmesinden sonra yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli atletizm antrenörü Sercan Ocak da Aktaş'ı henüz 6'ncı sınıf öğrencisiyken keşfettiklerini hatırlattı.

Sporcusunun yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştığına belirten Ocak, "2025 EYOF'ta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Şampiyon olup, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. En büyük hedefimiz Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaktır." diye konuştu.

Adar'ın hedefi altın madalya

Milli atlet Adar da atletizmle 7 yıl önce tanıştığını ve bu sürede sıkı çalışarak önemli başarılara imza attığını söyledi.

Okulda yapılan yetenek taramasında antrenörler tarafından keşfedildiğini belirten Adar, şunları kaydetti:

"Okuldaki seçmelere katıldım ve sonra da antrenmanlara gitmeye başladım. İlk katıldığım yarışmada il birincisi oldum ve daha sonra farkla şehirlerdeki yarışlarda koştum. Bu başarılarım sayesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne seçildim. Daha sonra da milli takıma girerek ülkemiz için yarıştım. Şubatta Portekiz'de yapılan Avrupa Kros Kulüpler Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduk."

Kuzey Makedonya'da Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Adar, "İlk defa tek başıma önemli bir yarışmaya gitmeye hak kazandım. Üsküp'te ülkemi ve ilimi en şekilde temsil etmek istiyorum. Şampiyonada altın madalyayı ülkeme kazandırarak milli marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Bu başarımın mimarları, antrenörlerim Mehmet ve Münir Akkoyun hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar sayesinde güzel başarılara imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Madalya kazanacağına inanıyoruz"

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise okullarda yaptıkları çalışma sayesinde Viyan Adar'ı atletizm sporuna kazandırdıklarını anlattı.

Başarılı sporcunun Kuzey Makedonya'da ülkesini temsil edeceğini dile getiren Akkoyun, "Sporcumuz 3 bin metrede koşacak, madalya kazanacağına inanıyoruz. Haftanın 6 günü, günde çift antrenman şeklinde çalışmalarımızı sürdürdük. Sporcumuz bu yarışmalar sonucunda madalya alıp kardeşlerine de örnek olacak. Kendi yaş kategorisinde ülkede 3 bin metrenin en iyi sporcusu." dedi.