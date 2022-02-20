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Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu - Son Dakika

Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu

20.02.2022 15:55

-Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

-Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 16-20 Şubat tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 50 ilden 500 sporcu katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele gösterdi. 13 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyona ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 5 gün boyunca 50 ilden 500'e yakın sporcuya ev sahibi yaptıklarını belirtti.

Güven, sportif organizasyonların Karabük'ün tanıtımına katkı sağladığını ve sporculara iyi bir ev sahipliğini yaptıklarına inandıklarını söyledi.

İstanbul'dan katılarak 80 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Murat Taş, ilk Türkiye Şampiyonluğu yaşadığını, hedefinin ilk önce Avrupa daha sonra olimpiyat olduğunu kaydetti. Taş, ünlü boksör Mike Tyson'u kendisine örnek aldığını dile getirdi.

66 kiloda Türkiye şampiyonu olan ve altın madalya aldığı için mutlu olduğunu aktaran Özbek Türk ise, antrenmanlarda çok verimli çalıştıklarını kaydederek şunları söyledi: "Hak ettiğimi düşünüyorum. Güzel maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Daha önce 2 kez Türkiye şampiyonu olmuştum."

Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu
Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu

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Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te sona erdi Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te sona erdi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri

Türkiye, Karabük, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor


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