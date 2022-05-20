Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti - Son Dakika
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Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti

20.05.2022 19:16
Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti.

Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 16 Mayıs'ta başlayan şampiyonanın final maçında Beşiktaş ile Spor Toto karşılaştı.

Beşiktaş, ilk yarısını da 21-16 üstün tamamladığı karşılaşmadan 30-25 galip ayrıldı.

Organizasyonda üçüncülüğü Hatayspor, dördüncülüğü ise Bursa Nilüfer Belediyespor elde etti.

Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

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Kaynak: AA

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