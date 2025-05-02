Genç Muaythai Şampiyonu Ayaz Cingöz Hedef Büyüttü - Son Dakika
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Spor

Genç Muaythai Şampiyonu Ayaz Cingöz Hedef Büyüttü

17 yaşındaki Ayaz Cingöz, Antalya'da dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor.

02.05.2025 11:38
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Muaythaide gösterdiği performansla milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ayaz Cingöz, bu ay Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında yarışacağı "wai-kru" kategorisinde birincilik hedefliyor.

Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörlüğü ve Strateji Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten antrenör babası Göksel Cingöz'ün yönlendirmesiyle 7 yaşında spora başlayan Ayaz, yaklaşık 10 yıllık spor kariyerinde katıldığı birçok organizasyonda çeşitli başarılar elde etti.

Ayaz, son olarak geçen ay Antalya'da yapılan Halil Duran Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, sporcuların antrenörlerine ve kulüplerine duyduğu saygı ile hürmeti gösteren "wai-kru" kategorisinde ise Türkiye birincisi oldu.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu sayede milli takıma seçilen Ayaz, 22 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak dünya şampiyonasında "wai-kru" kategorisinde yarışacak, yine bu yıl Özbekistan'da ikincisi düzenlenecek Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ayaz, antrenmanlarını her iki şampiyonada da birincilik kürsüsüne çıkmak için Kayseri'de sürdürüyor.

"Bu daha başlangıç"

Milli sporcu Ayaz Cingöz, AA muhabirine, bu spor dalında gelişimine katkı sunan başta babası olmak üzere antrenman salonundaki milli sporculara teşekkür etti.

Çok severek yaptığı muaythaide büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Ayaz, "Küçüklükten beri kendimi elitlerde göstermek istedim. Çok şükür nasip oldu. Elit büyüklerde 63,5 kilogramda Türkiye üçüncüsü, elit wai-kru kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. İşin ödülünde veya reklamında kesinlikle değilim. Hedefim, şerefli milli takım formasını giymek, ülkemi temsil etmek ve zirvede İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Katıldığı Halil Duran Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na da değinen Ayaz, "Önümde daha çok yol var. Adımı ilerleyen zamanlarda çok daha fazla duyacaklar. Bu daha başlangıç." dedi.

Göksel Cingöz: "Hem dersleri hem de sporu aynı başarıda götürebilmek bizim önceliğimiz"

Ayaz Cingöz'ün antrenörlüğünü üstlenen babası Göksel Cingöz ise Antalya'da yapılan şampiyonada milli takıma seçilen oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri dünya şampiyonlarının içinde büyüyen oğlunun, onları rol model aldığını belirten Cingöz, "Ayaz, hem Özbekistan'daki şampiyonada hem de Antalya'da 120 ülkenin katılımıyla yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi ve bayrağımızı temsil edecek. Hem dersleri hem de sporu aynı başarıda götürebilmek bizim önceliğimiz. Ayaz da bunu başardı, inşallah üniversite sınavında da dünya şampiyonasında da aynı başarı grafiğini devam ettirir." diye konuştu.

Cingöz, gençleri sokaktan uzak tutan sporun, doğru insanlarla arkadaşlık edebilecekleri ortamlar sağladığını kaydetti.

Çocukların doğru antrenörlerle spor yapabileceklerini aktaran Cingöz, hem sportif hem de akademik anlamda başarılı olmak isteyenlerin kentte bulunan 36 muaythai kulübünden faydalanabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Muaythai Şampiyonu Ayaz Cingöz Hedef Büyüttü - Son Dakika

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