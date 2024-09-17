Genç Sporcu Ömer Kozakoğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

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Kocaeli'de yaşayan 21 yaşındaki Ömer Kozakoğlu, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ve Moldova'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Genç sporcu, 11 kez dünya şampiyonu olan rakibini de elemeyi başardı.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine 5 yıl önce bilek güreşine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Ömer Kozakoğlu, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 75 kilogram sağ kolda altın madalya kazanan Kozakoğlu, daha sonra büyükler kategorisinde yarışarak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 80 kilogram sağ kolda da altın madalyayı boynuna taktı.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitimine devam eden Kozakoğlu, dünya şampiyonasında 80 kilogram sıkletinde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Hem derslerine odaklanan hem de spor kariyerine devam eden Kozakoğlu, yeni başarılara imza atmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Okul ve antrenmanı aynı anda yürütmenin yorucu olduğunu söyleyen Ömer Kozakoğlu, "Aslında asıl iş zihinde. İkisini birlikte yapabileceğimi, pes etmeden ilerleyebileceğimi düşünerek maçlarda bu konuya odaklanarak ilerliyorum. Maçlarımın ve sınavlarımın çakıştığı süreçler oldu. Bunlar beni derslerde geriye attı. Onun dışında antrenmanlarıma hiç aksatmadan devam ettim" dedi.

"Maçım, dünya şampiyonasında bu sene en uzun süren maçtı"

Genç yaşta büyükler kategorisinde yarışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan sporcu, " Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek de gurur vericiydi. Bu süreçte bana destek olan kulübüm Kağıtspor'a, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aslında maça çıkmadan büyük bir rakibim vardı. Bunu zaten biliyorduk. Etraftan gelen 'yenemezsin, yapamazsın' sözlerine dikkat etmeyerek çıktım ve maçımı yaptım. Maçım, dünya şampiyonasında bu sene en uzun süren maçtı. Yaklaşık itirazlarla beraber 22 dakika sürdü. Dayanıklılık ve inanmak önemliydi bu maçta. Gençler kategorisinde Avrupa'da kolaylıkla şampiyon olduğum için federasyon tarafından büyüklerde yarışmam tavsiye edildi. Bende kabul ettim" diye konuştu.

"11 kez dünya şampiyonu olan rakibi yendim"

Rakibinin kendi adını duyurmuş bir yarışmacı olduğunu belirten Kozakoğlu, "Kendisinin 11 dünya şampiyonluğu var. Maçta sadece İstiklal Marşı'nı okutmak, o bayrağı dalgalandırmak ilk hamleydi. Dünya şampiyonu olduğumda çok farklı duygularım oldu. Heyecan, sinir, öfke hepsi bir aradaydı. Aynı zamanda gururluydum. Yaşayamayacağım en güzel duygulardandı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ