Genç Wushu Şampiyonlarından Madalya Hedefi - Son Dakika
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Spor

Genç Wushu Şampiyonlarından Madalya Hedefi

Genç Wushu Şampiyonlarından Madalya Hedefi

Başarılı genç wushu milli takımı, uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmayı hedefliyor.

20.11.2024 11:51
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Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çok sayıda derece elde eden genç milli wushucular, gelecek yıl yapılacak uluslararası organizasyonlarda da madalyalar kazanıp ülkelerinden başarıyla söz ettirmek istiyor.

Son olarak Sakarya'da 2-3 Kasım'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan sporcular Muhammet Can Kama, Kaan Küçükakyüz, Ayşe Sina Coşkun, Afra Kılınç, Ahmet Taha Keskin, Osman Yalkın, Sude Merve Altun ile Enes ve Ensar Köse kardeşler, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Televizyondan görerek başladığı wushuda bir dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve sayısız Türkiye şampiyonluğu kazanan 18 yaşındaki Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Muhammet Can Kama, AA muhabirine, 13 yıldır devam ettiği sporda hedefinin daha fazla madalya alıp ismini çok daha fazla duyurmak olduğunu söyledi.

Bunun için hiç ara vermeden çalıştığını anlatan Muhammet Can, wushuyu çok sevdiğini ve adeta salondan hiç çıkmadığını dile getirdi.

Kaan Küçükakyüz: "Tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Annesinin arkadaşının yönlendirmesiyle 7 yıl önce wushuyla tanışan 17 yaşındaki Kaan Küçükakyüz ise 2025'te Çin'de yapılacak Geleneksel Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "2023 yazındaki gibi tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum. Hocalarım Zeynep Makbule ve Necmettin Erbakan Akyüz, bizi çok güzel çalıştırıyor. İnşallah biz de emeklerinin karşılığını vereceğiz." diye konuştu.

Ablasını örnek alarak 5 yaşında wushuya başlayan dünya ve Avrupa şampiyonu 14 yaşındaki Ayşe Sina Coşkun, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonlara hazırlandığını anlatarak, "Çalışmalar iyi gidiyor. Her gün antrenmanlara gidiyorum. Antrenörlerim bana yardımcı oluyor. Dünya Şampiyonası'nda yine birinci olmak istiyorum. Umarım bir gün olurum, her gün çalışıyorum. Bir dünya şampiyonluğum, bir de dünya ikinciliğim var. İnşallah daha da çoğaltmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cimnastiğe giderken antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı wushuda Avrupa şampiyonluğu ve birçok derece elde eden 14 yaşındaki Afra Kılınç, çalışmalarının yoğun geçtiğini, emek vermeden hiçbir şeyin olmadığını kaydetti.

Wushuyu çok sevdiğini aktaran Afra, "Hedefim tabii ki de dünya şampiyonluğu ama biriyle yetinmek asla olmuyor. Birkaç tane dünya şampiyonluğu istiyorum. Ailem çok destek veriyor, hep arkamdalar. Dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. Türk bayrağını en yukarı çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taha Keskin: "Hedefim daha çok dünya şampiyonluğu"

Babasının yönlendirmesiyle 11 yıl önce wushuyla tanışan 19 yaşındaki Ahmet Taha Keskin, bu sporu çok sevdiğini dile getirerek, şimdiye kadar bir dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu, bir dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Türkiye birinciliği kazandığını söyledi.

"Hedefim daha çok dünya şampiyonluğu." diyen Ahmet Taha, bütün gençleri wushuyla ilgilenmeye davet etti.

20 yaşındaki Osman Yalkın da bir dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği, sayısız Türkiye derecesi olduğunu aktararak, 2017'de kardeşini antrenmana getirdiği sırada başladığı wushuya bugüne kadar devam ettiğini anlattı.

Hedefinin dünya şampiyonluklarını daha da artırmak olduğunu vurgulayan Osman, "Hocalarım Elif ve Zeynep Akyüz. Bizi çok iyi çalıştırıyorlar, destek oluyorlar. Çok şanslıyız çünkü sayısız dünya şampiyonlukları var." diye konuştu.

Kuzeninden esinlenerek başladığı wushuda 2 Avrupa, 2 Balkan ve birçok Türkiye şampiyonluğu kazanan 14 yaşındaki Enes Köse ise "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Çalışıyoruz, çok zorlu geçiyor, yoruluyoruz birazcık ama şampiyon olmak için lazım. Emek olmadan başarı olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşi 11 yaşındaki Ensar Köse de 4 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Yarışmalar olsun, oradaki adrenalin olsun çok güzel. Dünya üçüncüsüyüm, Avrupa şampiyonluğum var. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak." dedi.

Bir dünya şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği bulunan 15 yaşındaki Sude Merve Altun, bu noktaya gelebileceğini düşünmediğini ancak şu anda hedefinin dünya şampiyonluklarını artırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Wushu Şampiyonlarından Madalya Hedefi - Son Dakika

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