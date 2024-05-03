Genç Yüzücüler Milli Takım Seçmelerinde 2 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Genç Yüzücüler Milli Takım Seçmelerinde 2 Türkiye Rekoru Kırdı

Genç Yüzücüler Milli Takım Seçmelerinde 2 Türkiye Rekoru Kırdı

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 2 Türkiye rekoru kırdı. Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde 27.44'lük derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu. Fenerbahçe Kulübünden Demir Özdemir ise 100 metre serbestte 50.06'lık derecesiyle 16-17 yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler, yarın sona erecek.

03.05.2024 13:29
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Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 2 Türkiye rekoru kırdı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün başlayan milli takım seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Organizasyonda 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde 27.44'lük derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe Kulübünden Demir Özdemir ise 100 metre serbestte 50.06'lık derecesiyle 16-17 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Seçmeler, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Yüzücüler Milli Takım Seçmelerinde 2 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika

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