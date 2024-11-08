Gençler Hakkari'ye Kış Kampına Davet Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençler Hakkari'ye Kış Kampına Davet Ediliyor

Geniş Video İzle

Bakan Bak, gençleri Mergabütan Kayak Merkezi'nde kış sporları kampına davet etti.

08.11.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bakan Bak, gençleri Hakkari'ye davet etti

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kış sporlarına meraklı olan gençlere Hakkari'de gerçekleştirilecek olan Mergabütan Gençlik Kampına katılmaları çağrısında bulundu. Kampa katılacak gençler için temel kayak eğitiminin yanı sıra farklı kış sporlarıyla tanışma etkinlikleri de düzenlenecek.

Doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla kış turizminin önemli merkezlerinden bir olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Mergabütan Kayak Merkezi'nde Gençlik Kampı düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mergabütan Eğitim Tesisi ve Kamp Merkezi, kış sporlarına meraklı olan gençleri ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bölge illerde yaşayan gençleri 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mergabütan Gençlik Kampına davet etti.

Osman Aşkın Bak: "Bölge illerde yaşayan tüm gençlerimizi kampımıza bekliyorum"

Bakan Bak, Hakkari'nin kış turizmi anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan Hakkari, huzur ve güvenin tesis edilmesiyle etkinliklerin, spor organizasyonlarının gözde yeri olmaya başladı. Mergabütan Kayak Merkezi, her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentteki kış turizminin dolayısıyla da kış sporlarının gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizin kış sporlarında başarılı olmasını istiyoruz. Bu amaçla Mergabütan Kayak Merkezi'nde bakanlık olarak Eğitim Tesisi ve Kamp Merkezi inşa ettik. 5 yıldızlı otel konforundaki tesisimizde kış sporlarına meraklı olan gençlerimize yönelik olarak kamp düzenleyeceğiz. Bölge illerde yaşayan tüm gençlerimizi kampımıza bekliyorum. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı kampımıza gönderin. Gençlerimiz kamp süresince uzman antrenörlerimiz nezaretinde kayak eğitimi alıp farklı kış spor dallarıyla tanışma imkanı bulacak. Onların hem fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hem de doğayla iç içe vakit geçirerek çevre bilinci kazanmalarını ve iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlıyoruz" dedi.

Kampa katılacak 560 gence kayak eğitimi verilecek

14 Kasım-30 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kamp faaliyeti mevsim koşulları göz önünde bulundurularak 7 dönem olarak belirlendi. 3 dönem kız ve 4 dönem erkek kampı olmak üzere toplamda 560 gencin misafir edilmesi planlanıyor. Gençlik kampı 2025 yılında da gençleri misafir etmeye devam edecek.

Kampın ilk döneminde komşu illerde yaşayan gençler ağırlanacak. Diğer altı dönemde ise 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan gençler misafir edilecek.

Gençlik Kampında temel kayak eğitiminin yanı sıra kayak, kızak, kar voleybolu, kar simidi gibi kayak sporlarıyla tanışma etkinliği, havuz etkinliği ve gece etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kampa katılmak isteyenler başvurularını bulundukları şehirlerdeki gençlik merkezlerine yapabilecek.

Beşer gün sürecek kamp dönemlerinin planlaması şu şekilde:

1. Dönem - (Erkek) 14-18 Kasım (Van-Şırnak)

2. Dönem - (Erkek) 21-25 Kasım (Gaziantep- Osmaniye)

3. Dönem - (Kız) 28 Kasım-02 Aralık (Gaziantep-Osmaniye)

4. Dönem - (Erkek) 05-09 Aralık (Malatya-Kahramanmaraş)

5. Dönem - (Erkek) 12-16 Aralık (Hatay-Adıyaman)

6. Dönem - (Kız) 19-23 Aralık (Malatya-Kahramanmaraş)

7. Dönem - (Kız) 26-30 Aralık (Hatay-Adıyaman)

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Kayak Merkezi, Gençlik, Hakkari, Turizm, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Hakkari'ye Kış Kampına Davet Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:37:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler Hakkari'ye Kış Kampına Davet Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.