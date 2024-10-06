Gençler için Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Spor

Gençler için Yapay Zeka Eğitimi

Gençler için Yapay Zeka Eğitimi

Bakan Bak, yapay zekayı spor ve gençlik politikalarında kullanacaklarını açıkladı.

06.10.2024 16:18
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapay zekayı, sporcuların performans analizinde, planlamalarda, gençlik politikalarında ve gençlerin istediği alanlarda aktif şekilde kullanmak istediklerini belirtti.

Bakan Bak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST alanını gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi faaliyetlerinin Bakanlığa bağlı yurtlar ve kamplar aracılığıyla daha fazla gence ulaştırılmasını amaçlayan "Gençlerin Yapay Zeka Eğitimlerine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın gençler için çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Yapay zekanın günün büyüyen bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Bak, " Türkiye Yüzyılı, dijitalin yüzyılı, gençlerin, sporun yüzyılı olacak dedik. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi gerçekten e-Devlet kapısıyla yaklaşık 8 binden fazla hizmeti vatandaşımıza ulaştırıyor. Bunu destekleyecek üretim de gerek. Gençlerimizin bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Biz de gençlerimizin yapay zekayla ilgili eğitimlerinde dijital dönüşüm ofisiyle işbirliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bak, Bakanlık bünyesindeki gençlik merkezlerinde Deneyap atölyeleri başta olmak üzere teknolojik sınıfların bulunduğunu belirtti.

Gençlerin bu sınıflarda çok şey öğrendiğini ancak bunların yeterli olmadığını ifade eden Bak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin dijital süreci, dijital hayatı özümsemesi gerekiyor. Yeni jenerasyon bunu hızlıca yapacak. Artık her şeyi bir telefonun içinden planlamalarla yapabiliyoruz. O yüzden bunu önemsiyoruz. Yapay zekayı özellikle sporcularımızın performanslarının analizinde, yapılacak planlamalarda, gençlik politikalarında, gençlerimizin istedikleri alanlarda aktif şekilde kullanmak istiyoruz. Ayrıca bizim Bakanlığın platformu var, burada pek çok eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin içerisinde de yine yapay zekanın aktif bir şekilde kullanılmasını istiyoruz."

"Güçlü bir Türkiye istiyoruz"

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e gençlerin ilgisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bak, "Pek çok alanda Türkiye'de inanılmaz bir gelişme var. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim önümüzü, gençlerin önünü açıyor. Gençlerin teknoloji ile buluşması için her türlü desteği veriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bölgesinde güçlü bir Türkiye istiyoruz. Teknolojisiyle, gençleriyle, dijital yaşamıyla, dijital dönüşümüyle, yapay zekasıyla güçlü bir Türkiye istiyoruz. Savunma sanayisi gelişen güçlü bir Türkiye istiyoruz. İşte bunun için de gençlerimizin çok iyi teknolojik eğitime ihtiyacı var. İnşallah bu, başarılı bir protokol oluyor. Başarılarının sonuçlarını hep beraber görürüz."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan da bu yıl TEKNOFEST'in ana temasının yapay zeka olduğunu belirtti,

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Tancan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtları ve gençlik merkezlerindeki kamplarda düzenleyeceğimiz eğitimlerle hedefimizi çeşitlendireceğiz. Yürüteceğimiz ortak projeler var. Dijitalleşme artık geri dönüşü pek mümkün olmayan bir noktada. Hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Biz teknolojiyi sadece tüketen ve takip eden değil, üreten ve yön veren bir genç nesil yetişsin istiyoruz. Bu iş birliği ile gençlerimizin dijital dünyaya güçlü bir adım atacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Tancan iş birliği protokolünü imzaladı.

Törenin ardından TEKNOFEST alanındaki stantları gezen Bakan Bak, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençler için Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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