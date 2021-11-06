Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, başkent derbisi öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve dar alanda top kapma oyunuyla sürdü.
Başkent ekibi, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla hazırlıkları tamamladı.
Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.???????
Kaynak: AA
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