Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçı Bugün
Son Dakika
Spor

Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçı Bugün

Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçı Bugün
17.08.2025 18:39
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Antalyaspor'u Eryaman Stadyumu'nda konuk ediyor. Mücadele 19:00'da.

SÜPER Lig'in 2'nci hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 4 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ilk hafta deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olurken, Antalyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE PAROLA GALİBİYET

Henry Onyekuru, Dimitrios Goutas ve Pedro Pereira gibi önemli isimleri takviye eden Gençlerbirliği'nde tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Başkent ekibinde, herhangi bir kart cezalısı bulunmazken, tedavileri devam eden Peter Etebo ve Ensar Kemaloğlu maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca ligin ilk haftasında hazır olmadığı için kadroda yer alamayan yeni transfer Henry Onyekuru Başkent ekibinde kadroda yer aldı. Eroğlu'nun şans vermesi durumunda Onyekuru başkent ekibinde ilk maçına çıkacak.

ANTALYASPOR, GALİBİYET DURUMUNDA 9 SEZON SONRA 2'DE 2 YAPACAK

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor'da ise Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi durumunda 9 sezon sonra Süper Lig'de 2'de 2 yapmış olacak. Akdeniz ekibinde, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen ve Ramzi Safuri lisansları çıkmadığı için, Bahadır Öztürk ise sakatlığından dolayı maç kadrosuna alınmadı. Öztürk'ün yerine Rus stoper Georgiy Dzhikia'nın oynaması bekleniyor. Akdeniz ekibi, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, 2'nci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed Onur, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Nalepa, Göktan Gürbüz, Metehan Mimaroğlu

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eryaman, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçı Bugün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
