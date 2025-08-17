Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçı Bugün

SÜPER Lig'in 2'nci hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 4 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ilk hafta deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olurken, Antalyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE PAROLA GALİBİYET

Henry Onyekuru, Dimitrios Goutas ve Pedro Pereira gibi önemli isimleri takviye eden Gençlerbirliği'nde tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Başkent ekibinde, herhangi bir kart cezalısı bulunmazken, tedavileri devam eden Peter Etebo ve Ensar Kemaloğlu maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca ligin ilk haftasında hazır olmadığı için kadroda yer alamayan yeni transfer Henry Onyekuru Başkent ekibinde kadroda yer aldı. Eroğlu'nun şans vermesi durumunda Onyekuru başkent ekibinde ilk maçına çıkacak.

ANTALYASPOR, GALİBİYET DURUMUNDA 9 SEZON SONRA 2'DE 2 YAPACAK

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor'da ise Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi durumunda 9 sezon sonra Süper Lig'de 2'de 2 yapmış olacak. Akdeniz ekibinde, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen ve Ramzi Safuri lisansları çıkmadığı için, Bahadır Öztürk ise sakatlığından dolayı maç kadrosuna alınmadı. Öztürk'ün yerine Rus stoper Georgiy Dzhikia'nın oynaması bekleniyor. Akdeniz ekibi, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, 2'nci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed Onur, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Nalepa, Göktan Gürbüz, Metehan Mimaroğlu

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.