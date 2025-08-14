Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
14.08.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Eroğlu, transfer ihtiyacı ve Antalyaspor maçı hazırlıkları hakkında açıklamalar yaptı.

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "En az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. Lig uzun maraton. Ön bölgeye en az 3-4 oyuncu almamız lazım ilk etapta belki 5 oyuncu alacağız "dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 17 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Pedro Pereira ve Metehan Mimaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eroğlu, önceki hafta Samsunspor ile oynadıkları maçı değerlendirerek, "Geçtiğimiz hafta ilk maçımızı oynadık. Aslında sisteme bağlılık, takım savunması, geçişte olumlu işler yaptık. Bu bizim için değerli ve önemliydi. Hücum anlamında istediklerimiz olmadı, gerçekleşmedi. Bunu da daha önce de söylediğim gibi o bölgeye transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle ön bölgeye, hücum bölgesine olacak şekilde. Aramızda birkaç oyuncuların da sakatlığı var ama en iyi şekilde önümüzdeki Antalya maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz de takım sistem anlamında güçlü olursak başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZI STADA DAVET EDİYORUM'

Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçına sıkı antrenman programıyla hazırlandıklarını kaydeden Eroğlu, "Transferle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmek zorunda. Aynı zamanda bizim de skor almamız, sonuç almamız gerekiyor. Bu doğru orantılı bir şey. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde aramıza katılacak oyuncular olacak. Etebo'nun bir sakatlığı var, o belki aramızda olmayacak bu hafta. Gelen oyuncularla beraber de hücum anlamında güçlü bir Gençlerbirliği olmayı planlıyoruz. Gençlerbirliği taraftarı bizim için büyük bir güç. Yine onları maça davet etmek istiyorum. O stadı doldurursak bizim için büyük bir itici güç olacaktır. ve maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemezlerse biz de istediğimiz 3 puanla ayrılmayı planlıyoruz. Şimdi bu hafta Henry (Onyekuru) ile birlikte çalışıyoruz. Geçen hafta kendisiyle de konuşmuştum. Bu haftayla ilgili kendisi daha iyi hissedeceğini söylemişti. Fiziksel anlamda istediğimiz seviyeyi çıkarmamız gerekiyor" dedi.

'TRANSFERDE, RAKAMSAL OLARAK DENGESİZLİKLER MEVCUT'

Yeni transfer, Henry Onyekuru'nun Antalyaspor maçında kadroda olacağını ifade eden Eroğlu, "Kolay değil, sakatlık riski de doğabilir. Çünkü oyuncuyu hazırlıyorsunuz. Bu hafta kadromuzda olacak. Ondan da faydalanmayı planlıyoruz. O da katkı vermek için sabırsızlanıyor. Şimdi hücum anlamında eksiğimiz var. Bunu ilk günden beri söylüyordum. Transfer yapmak kolay değil. Şu an isim vermek istemiyorum. Transferde ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. Yani inanın bazen rakamsal anlamda çok büyük dengesiz artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği kulübü de bu anlamda ekonomik anlamda kendi planlaması doğrusunda transfer yapması gerekiyor. ve buraya bize uygun oyuncu almak istiyoruz. En az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var ön bölgede. Lig uzun maraton. Orada hepsinin katkısı değerli ve rekabetin oluşması da gerekiyor. Ön bölgeye en az 3-4 ilk etapta belki 5 oyuncu alacağız" ifadelerinde bulundu.

METEHAN MİMAROĞLU: GOLE YAKIN OYNAMAYI SEVİYORUM

Ligin ilk haftasında oynadıkları Samsunspor maçının zorlu geçtiğini kaydeden Metehan ise, "Oradan ders çıkardık. Şimdi inşallah Antalyaspor maçında daha iyi bir performans göstererek sahaya yansıtacağız. Her zaman gole yakın oynamayı seviyorum. Oyun tarzım bu yönde. Gol bölgesinde bulunmayı seviyorum. Skor katkısı yapmayı seviyorum. Rakam olarak bir hedefim yok, rakam veremem ancak bulduğum bütün şansları değerlendirmek tabii ki tek hedefim. Her Türk oyuncunun olduğu gibi bizim de hayalimiz milli takım forması giymek. İnşallah bu bize de nasip olur. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Her zaman öğreniyoruz, gelişiyoruz. Bunu da sahaya yansıtıyoruz" dedi.

PEDRO PEREİRA: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KAZANMAK İSTİYORUZ'

Antalya maçının kolay olmayacağını fakat maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Pedro Pereira, "Evimizde oynayacağımız ilk maçta kazanmak istiyoruz. Geçen hafta gördük ki düzeltmemiz gereken konular var. Onları çalışmamız gerekiyor. Gerçi maçtan önce çalıştığımız birçok şey vardı. Sahaya yansıtmaya çalıştık. Ama eksiklerimizi de ilk maçta gördük. Olumsuz bir skorla ayrılmak istemezdik. Ama ne yazık ki öyle oldu. Şimdi önümüzde bunu unutturma şansı var. Evimizdeki ilk maç taraftarımızın önünde. İyi bir oyunu ortaya koyup kazanmak istiyoruz maçı" dedi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Antrenman, Politika, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.