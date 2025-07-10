Gençlerbirliği Süper Lig Hazırlıklarına Devam Ediyor

GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti.

Gençlerbirliği'nde basına açık olarak yapılan antrenman öncesi sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni transferler Gökhan Akkan, Thalisson Kelven ve Moussa Kyabou basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sportif direktör Ali Ekber Düzgün, Transfer konusunda birbirini tanıyan, ligi tanıyan, takım ruhuna uygun futbolcuların kulüp için daha belirleyici olduğunu söyleyerek, "Bütün ekibin ve taraftarın bağ kurduğu oyuncu çok daha kıymetli. Şu ana kadar takıma 3 oyuncu katıldı, kaleci, stoper, ön libero ve inşallah yarın bir oyuncu daha transfer ediyoruz. Defans bölgesinde oynayacak. Az gol yiyen, hızlı atağa çıkan bir takım kurgumuz var. Bu ligde oynamış ama kendi liglerinde de dolu dolu oynamış oyunculara bakıyorum, yeniden bir omurga oluşturuyoruz. Gençlerbirliği ve Türk futbolu için çok renkli, hızlı ve Ankara'nın izlerken keyif alacağı, ses getirebilecek 2-3 oyuncu konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.

EROĞLU: TÜM ANKARA SÜPER LİGE ÇIKTI

Elde edilen başarı ile birlikte Gençlerbirliği'nin değil tüm Ankara'nın Süper Lig'e çıktığını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ankara'nın Süper Lig'de en az bir temsilcisi olması gerektiğini vurgulayarak, "Sezona hazırlanmak kolay değil. 'Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef olamaz zorunluluktur' demiştim. Süper Lig'de başarılı ve kalıcı olmak istiyoruz. Transferde adım adım ilerliyoruz. Bazı oyuncuları alırken diğer kulüplerle de temasları oluyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Geçen sene devre arasında çok önemli nokta transferler yapmıştık. Tabii bu hem teknik ekibimiz, sportif direktörümüzle beraber güzel bir planlama yaparak sistemimize uygun oyuncular almıştık" ifadelerinde bulundu.

'AVRUPA'DAN ÖNCE LİG'

Belli bir süre sonra ligde ilk 10'a girmeyi planladıklarını kaydeden Eroğlu, "Onun dışındaki süreçte tabii ki Avrupa olabilir ama ilk etapta biraz Süper Lig'in içinde olmak, doğru planlama ve kadro yapılanmasıyla önümüzdeki süreçlerde de Avrupa süreci olacak. Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Gençlerbirliği'nin hak ettiği Süper Lig'de eski günlerine kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için de fazlasıyla kendimize ve ekibimize güveniyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

THALİSSON: GÜVENLİ BİR ALANDAN SONRA HEDEF BELİRLENEBİLİR

Stoper bölgesinde hem sağında hem de solunda oynayabileceğini söyleyen yeni transfer Thalisson, " Türkiye'nin en köklü en geleneksel kulüplerinden birinde olmam ve uzun süre sonra Süper Lig'e çıktığında burada olmam benim açımdan çok güzel. Hem tesisler hem sahalar çok güzel. Fiziki ortamı çok güzel. Süper Lig'e yeni geldiğimiz için maç maç gitmemiz lazım. Güvenli bir alana geldiğimizde ise önümüze hedefler koymamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

KYABOU: SÜPER LİG'İN MÜCADELECİ BİR LİG OLDUĞUNU BİLİYORUM

Kırmızı-siyahlı ekibin FC Sheriff Tiraspol'dan transfer ettiği Kyabou ise başkent temsilcisine transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Ankara'nın köklü kulüplerinden birine geldim. 2 sene önce Türkiye'den bir teklif gelmişti bana takımım bırakmamıştı ama şu anda geldiğim için çok mutluyum. Müslüman bir ülke burası. Ben de bir Müslümanım. Süper Lig'i biliyorum. Maçların nasıl oynandığını ve mücadeleci bir lig olduğunu biliyorum" dedi.

GÖKHAN AKKAN: YARIM KALAN HİKAYEMİ TAMAMLAMAK İSTEDİM

Kulüpte hazırlıklara yeni başlandığını ve yeni bir oluşum içerisinde olduklarını söyleyen Gökhan Akkan Gençlerbirliği'ne ilk defa 11 yaşında ayak bastığını hatırlatarak, "O zamanki şartlarla sözleşme imzalayamadım. Yıllar sonra Gençlerbirliği'nden böyle bir teklif gelince yarım kalan hikayemi tamamlamak istedim. Biz Gençlerbirliği arması için buradayız. Bildiğiniz gibi rekabet her zaman başarıya getirir. Onun için bizim bireysel performanslarımız ne kadar yukarıda olursa Gençlerbirliği de o kadar başarılı olur. Erhan geçen sezon çok iyi oynadı. Ben de yıllardır bu ligde oynuyorum. Rekabet kulüp için başarıyı getirecek. İkimiz için de hayırlısı olur. Avrupa'ya giden Gençlerbirliği'nin tekrar aynı şeyleri başarmasını istiyoruz. Ankara'nın böyle bir başarıya da hasreti var. İnşallah olur" diye konuştu.