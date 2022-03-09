Giresunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Çift kale maçla sona eren antrenmana, sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ katılmadı.
Kaynak: AA
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